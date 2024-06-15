وزارة النقل تسهر على جاهزية محطات النقل البري لتأمين تنقّل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4c149b0a3732.30125638_ifponkqljmheg.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت وزارة النقل عبر هياكلها المركزية والجهوية في متابعة مدى إحكام البرنامج الاستثنائي الخاص بعيد الأضحى، الذي تم وضعه بالتنسيق مع مختلف الشركات الوطنية والجهوية تحت الإشراف، خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 14 إلى الأربعاء 19 جوان 2024.



وشمل البرنامج الاستثنائي، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الوزارة، مختلف محطات النقل البري المنتظم وغير المنتظم للأشخاص في كافة أنحاء الجمهورية.





...



وتتولى الإدارة العامة للنقل البري بمعية مختلف الإدارات الجهوية للنقل وكذلك الرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل، القيام بزيارات تفقّدية إلى مختلف المحطات لمعاينة مختلف المرافق بها وأيضا وضعية الحافلات والقطارات، مع تأمين عمليات المراقبة على الطرقات والتدخّل الآني لحل جملة من الإشكاليات الطارئة.



كما توفر الإدارة العامة للنقل البري، بحسب المصدر ذاته ، الإحاطة اللازمة بالمسافرين خاصة منهم من ذوي الهمم ومحدودي الحركة، على غرار كبار السنّ والسيّدات الحوامل وإيلائهم الأولوية، فضلا عن تفعيل القراءة عبر طريقة البرايل في محطة باب عليوة وتركيزها من قبل الشركة الجهوية للنقل بنابل.



وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، حرص فرق المراقبة بالمحطات على حسن تنفيذ التوصيات المتعلّقة باحترام توقيت السفرات و تم في الغرض إنشاء مكاتب تنسيق بين الإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها، بهدف استيعاب كافة الطلبات المتزايدة خلال هذه الفترة وتحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب المتوقع من خلال الرفع من جاهزية الأسطول وتجنيد الموارد البشرية بالكيفية المثلى.