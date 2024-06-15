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رئيس الحكومة يلتقي في ايطاليا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 06:16 قراءة: 0 د, 31 ث
      
التقى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، يوم الجمعة في ايطاليا، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وذلك على هامش أشغال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

ونوّه رئيس الحكومة بتميز العلاقات التونسية الجزائرية، وتواتر الزيارات بين كبار المسؤولين، والاتفاقيات المبرمة في عدد من المجالات بين البلدين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

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كما مثل هذا اللّقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول جملة من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الإهتمام المشترك. وأبلغ رئيس الحكومة بالمناسبة الرئيس الجزائري، التحيات الأخوية الخالصة لأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار وسفير تونس بايطاليا مراد بورحلة.



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