نحو 47 الف موظف لتأمين خدمات النقل والبريد لحجيج الموسم الحالي (وزير سعودي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666cb154574ec5.83006731_hpkmgeinjoqfl.jpg width=100 align=left border=0>

(من مبعوث "وات" عبد العزيز قطاطة) - قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، يوم الجمعة، ان وزارته وضعت منظومة نقل وخدمات للحجيج لهذا العام سيؤمنها اكثر من 47 الف موظف في قطاعات النقل بمختلف انواعها اضافة الى خدمات البريد ليبلغ عدد الخطط الموضوعة 22 خطة.



وقال الجاسر في لقاء بعدد من ممثلي وكالات الأنباء الاسلامية في المقر الفرعي للوزارة في احد ضواحي مكة المكرمة ان وزارته انطلقت في الاعداد لخطة النقل لموسم الحج منذ أشهر، مشيرا الى ان دخول الحجيج الى السعودية بدأ منذ الاول من شهر ذي القعدة وينتهي عند نهاية شهر محرم للعام 1446 للهجرة.



وقال الجاسر في لقاء بعدد من ممثلي وكالات الأنباء الاسلامية في المقر الفرعي للوزارة في احد ضواحي مكة المكرمة ان وزارته انطلقت في الاعداد لخطة النقل لموسم الحج منذ أشهر، مشيرا الى ان دخول الحجيج الى السعودية بدأ منذ الاول من شهر ذي القعدة وينتهي عند نهاية شهر محرم للعام 1446 للهجرة.

...



وحسب الوزير الجاسر، فان تسعين بالمائة من الحجيج قدموا خلال هذا الموسم جوّا، عبر مطاري المدينة وجدّة وأيضا عبر مطاري الرياض والدّمام كتجربة أولى في هذا الموسم، من اكثر من 250 وجهة من دول العالم في حين اقتصر وصول الحجيج بحرا على 4500 حاج. ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين ينتمي حجيج الخارج لهذا العام الى 88 بلدا.



ومن المشاريع الجديدة والتقنيات الحديثة التي شرعت في انجازها الوزارة 32 مشروعا وتقنية من ضمنها التاكسي الطائر والرصيف المطاطي وتبريد الطرق وغيرها.



وفي يوم التروية الموافق لليوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة، انطلقت منذ الفجر الباكر عمليات تفويج الحجيج نحو مشعر منى، واستعرض المسؤول السعودي في هذا الإطار الطاقة الاستيعابية للحافلات التي جهزت هذا الموسم لنقل الحجيج والتي قال ان عددها بلغ 27 الف حافلة يمكنها دفعة واحدة نقل أكثر من مليون ومائة الف شخص.



واشار المسؤول السعودي الى دور النقل الحديدي والمتمثل في قطارالمشاعر الذي ينقل في العربة الواحدة 3 آلاف حاج في حين يعد قطار الحرمين والرابط بين مكة والمدينة مرورا بجدة سادس قطار سريع في العالم حيث يسير بمعدل ثلاثمائة كيلومتر في الساعة.