وزير النقل السعودي: "نستخدم سيارات صديقة للبيئة ولدينا برامج لرسكلة المخلفات"

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(من مبعوث "وات" عبد العزيز قطاطة) - أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، ان بلاده تعمل على التشجيع على استخدام السيارات والحافلات الكهربائية سعيا منها للمحافظة على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية في المملكة وفي المشاعر المقدسة والتي تشهد تدفقا لمئات الآلاف من الزوار والحجيج سنويا وخاصة في موسم الحج.





وقال الجاسر ردا على سؤال لموفد وكالة تونس افريقيا للانباء، خلال لقاء جمعه بممثلين عن وكالات انباء اسلامية بالمقر الفرعي للوزارة، مساء الجمعة، في احدى ضواحي مكة المكرمة: "في ما يخص استراتيجية المملكة لحماية البيئة لنا هدف يتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية لكل ساكن بمعدل سنوي في حدود 2 بالمائة والتشجيع على استخدام وسائل النقل الكهربائية".



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واوضح ان من ضمن الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارته لخفض تلك الانبعاثات، تشجيع استخدام وسائل النقل العام والسيارات التي تعمل بالهدروجين، مضيفا ان نسبة عالية من الحافلات التي تعمل في عموم المملكة وفي مكة المكرمة هي حافلات كهربائية. وفي السياق ذاته ذكّر الوزير السعودي بالاستثمارات التي تم رصدها لإحداث شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية هي حاليا قيد الانشاء.





من جهة اخرى قال الجاسر انه شرع في استخدام خلطات صديقة للبيئة ومقللة من الحرارة في مناطق المشاعر المقدسة من ذلك تقنية الاسفلت المطاطي الذي تمت تجربته في ممشى بمشعر عرفات.





وقال ان هذا النوع من الاسفلت يقدم خدمة صحية للمشاة من الحجيج عند استعمالهم لتلك الممرات المرنة في السير على الاقدام كما انه اوجد حلا لاعادة رسكلة مخلفات العجلات المطاطية الى جانب استعمال مخلفات عمليات البناء والهدم في الخلطات الاسفلتية.





وتنتشرفي المدينة المقدسة وعلى مدار العام حضائر البناء والإنشاءات سواء في البنية التحتية او في النزل والاقامات لاستيعاب اعداد اضافية من المعتمرين والحجيج وتعويض البنايات القديمة. واوضح ان من ضمن الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارته لخفض تلك الانبعاثات، تشجيع استخدام وسائل النقل العام والسيارات التي تعمل بالهدروجين، مضيفا ان نسبة عالية من الحافلات التي تعمل في عموم المملكة وفي مكة المكرمة هي حافلات كهربائية. وفي السياق ذاته ذكّر الوزير السعودي بالاستثمارات التي تم رصدها لإحداث شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية هي حاليا قيد الانشاء.من جهة اخرى قال الجاسر انه شرع في استخدام خلطات صديقة للبيئة ومقللة من الحرارة في مناطق المشاعر المقدسة من ذلك تقنية الاسفلت المطاطي الذي تمت تجربته في ممشى بمشعر عرفات.وقال ان هذا النوع من الاسفلت يقدم خدمة صحية للمشاة من الحجيج عند استعمالهم لتلك الممرات المرنة في السير على الاقدام كما انه اوجد حلا لاعادة رسكلة مخلفات العجلات المطاطية الى جانب استعمال مخلفات عمليات البناء والهدم في الخلطات الاسفلتية.وتنتشرفي المدينة المقدسة وعلى مدار العام حضائر البناء والإنشاءات سواء في البنية التحتية او في النزل والاقامات لاستيعاب اعداد اضافية من المعتمرين والحجيج وتعويض البنايات القديمة.