بلدية صفاقس تقرر حلول محل صاحب عقار البنك التونسي" سابقا للقيام بالأشغال الوجوبية التي قضت بها المحكمة على نفقتها،

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على إثر تواصل غلق شارع الحبيب بورقيبة، بسبب سقوط جزء من سقف عمارة البنك التونسي سابقا يوم 26 أفريل الماضي، وتعنت صاحب العقار المذكور وتعطل إنجاز الأشغال الوجوبية التي قضت بها المحكمة، قررت بلدية صفاقس، "الحلول محل صاحب العقار للقيام بالأشغال الوجوبية، وذلك على نفقات البلدية".





وأفاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، عادل بن رحومة، خلال ندوة صحفية إنعقدت مساء اليوم الجمعة بمقر البلدية، أنه "على إثر ما تم تلمسه من تقاعس من قبل صاحب عقار البنك التونسي سابقا، وورود قضية من قبله لوقف تنفيذ قرار الإختبار، قرر مجلس إدارة البلدية أمس الخميس، حلول محل صاحب العقار للقيام بالأشغال كاملة المشار إليها في تقرير الإختبار، المقدرة بحوالي 540 ألف دينار، على نفقتها، في مرحلة أولى، مع المحافظة على حقوقها في استرجاع نفقاتها المادية في مرحلة ثانية ".



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وأوضح بن رحومة، أن "الهدف من هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بلدية صفاقس، هو من باب المسؤولية الإدارية والإنسانية، من أجل حماية أرواح المواطنين، والتخلص في أقرب الآجال من وضع شارع الحبيب بورقيبة المغلق منذ 26 أفريل الماضي، الذي بات موضع رأي عام وتذمر من قبل المواطنين وخاصة أصحاب المحلات التجارية".





وأشار ذات المصدر، إلى أنه "قد تم الشروع في القيام بالجانب القانوني والفني والمالي، وذلك بداية بالدراسات لحماية محيط البناية، ثم القيام بدارسة فنية ثانية لدعم البناية، فضلا عن عقد لقاء مع مصالح الحماية المدنية، والأمنية للنظر في إمكانية فتح شارع الحبيب بورقيبة جزيئا أو كليا ".





يذكر أن تقرير الإختبار العدلي الذي أعده أعده 3 خبراء ( خبير عدلي في الهندسة المعمارية وخبير في تقنيات البناء، خبير في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة) بتكليف من المحكمة الإبتدائية صفاقس1، لتشخيص حالة عقار عمارة البنك التونسي سابقا بباب بحر لتحديد الأشغال الإستعجالية اللازمة، الصادر يوم 13 ماي الماضي، قد أفضى الى ضرورة الانطلاق في الأشغال الإستعجالية لتفادي الإنهيار الكلي للعقار المذكور ولحماية الأشخاص والعقارات والمنقولات.





وتتمثل الاشغال الاستعجالية في تطويق المبنى بهيكل معدني متماسك لإسناد الجدران مع أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة في الغرض وتأمين الحضيرة والتكاليف الراجعة لها مع إعداد جميع الأمثلة التفصيلية والحصول على التراخيص الإدارية والمصادقات اللازمة والاجراءات المتبعة حسب المعمول به كسائر الهيكل بشبكة معدنية متينة، وتركيز حاجز من الطولة بمسافة 3 متر من جميع الواجهات بارتفاع لا يقل عن 2 متر.

وأوضح بن رحومة، أن "الهدف من هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بلدية صفاقس، هو من باب المسؤولية الإدارية والإنسانية، من أجل حماية أرواح المواطنين، والتخلص في أقرب الآجال من وضع شارع الحبيب بورقيبة المغلق منذ 26 أفريل الماضي، الذي بات موضع رأي عام وتذمر من قبل المواطنين وخاصة أصحاب المحلات التجارية".وأشار ذات المصدر، إلى أنه "قد تم الشروع في القيام بالجانب القانوني والفني والمالي، وذلك بداية بالدراسات لحماية محيط البناية، ثم القيام بدارسة فنية ثانية لدعم البناية، فضلا عن عقد لقاء مع مصالح الحماية المدنية، والأمنية للنظر في إمكانية فتح شارع الحبيب بورقيبة جزيئا أو كليا ".يذكر أن تقرير الإختبار العدلي الذي أعده أعده 3 خبراء ( خبير عدلي في الهندسة المعمارية وخبير في تقنيات البناء، خبير في الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة) بتكليف من المحكمة الإبتدائية صفاقس1، لتشخيص حالة عقار عمارة البنك التونسي سابقا بباب بحر لتحديد الأشغال الإستعجالية اللازمة، الصادر يوم 13 ماي الماضي، قد أفضى الى ضرورة الانطلاق في الأشغال الإستعجالية لتفادي الإنهيار الكلي للعقار المذكور ولحماية الأشخاص والعقارات والمنقولات.وتتمثل الاشغال الاستعجالية في تطويق المبنى بهيكل معدني متماسك لإسناد الجدران مع أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة في الغرض وتأمين الحضيرة والتكاليف الراجعة لها مع إعداد جميع الأمثلة التفصيلية والحصول على التراخيص الإدارية والمصادقات اللازمة والاجراءات المتبعة حسب المعمول به كسائر الهيكل بشبكة معدنية متينة، وتركيز حاجز من الطولة بمسافة 3 متر من جميع الواجهات بارتفاع لا يقل عن 2 متر.