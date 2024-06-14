الرابطة 1 : نجم المتلوي ينتزع التعادل من مستقبل سليمان ويضمن بقاءه

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ضمن نجم المتلوي بقاءه ببطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر تعادله مع مضيفه مستقبل سليمان بنتيجة 2-2 اليوم الجمعة في اطار الجولة الرابعة عشرة الاخيرة من منافسات مرحلة تفادي النزول.



ورغم توفق مستقبل سليمان في تحقيق بداية قوية بتسجيله هدفين مبكرين في الدقيقتين 17 و19 بواسطة صديق الماجري وماريانو الا ان نجم المتلوي لم يرم المنديل وتمكن من تدارك تاخره بتذليله الفارق عن طريق سايفو تابوسبا في الدقيقة 26 قبل ادراك التعادل عبر محمد امين بن عمار (دق 30).

ورفع نجم المتلوي رصيده الى 20 نقطة في المركز الخامس وضمن بقاءه في قسم النخبة بينما انهى مستقبل سليمان مرحلة تفادي النزول في المرتبة السابعة قبل الاخيرة برصيد 19 نقطة وسيكون مدعوا لخوض باراج لضمان البقاء امام مستقبل المرسى متذيل الترتيب.



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في ملعب سليمان

مستقبل سليمان 2 صديق الماجري (17) ماريانو (19)

نجم المتلوي 2 سايفو تابوسبا (26) محمد امين بن عمار (30)



في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (11)

مستقبل المرسى 2 ياسين الورزلي (55) عثمان القروي (90)



في ملعب قفصة

قوافل قفصة 1 صادق بن سالم (15)

الأولمبي الباجي 2 عبيد الماكني (32) بشير مقدم (52)



في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 2 الطيب بن زيتزن (3) ريان المشرقي (60)

اتحاد تطاوين صفر



الترتيب النهائي

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الأولمبي الباجي 30 14 8 3 3 21 9

2- النادي البنزرتي 27 14 6 5 3 17 10

3-قوافل قفصة 21 14 5 4 5 11 11

--اتحاد تطاوين 21 14 5 4 5 11 16

5- نجم المتلوي 20 14 4 5 5 15 17

6- اتحاد بن قردان 19 14 4 3 7 12 15

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7- مستقبل سليمان 19 14 6 1 7 13 15/ يخوض باراج لضمان البقاء/

8- مستقبل المرسى 16 14 5 1 8 13 20 /يخوض باراج لضمان البقاء/