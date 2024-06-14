وزيرة المالية تؤكد لوفد البنك الإفريقي للتنمية عزم تونس على المضي في تنفيذ برنامجها الإصلاحي

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أكدت وزيرة المالية سهام نمصيّة، الجمعة، خلال لقائها بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، بمقرّ الوزارة، عزم تونس على المضي في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو وتحسين مناخ الاعمال وتوفير مواطن شغل وتكريس الدور الاجتماعي للدولة و تعزيزه.



وقدمت نمصية، خلال اجتماعها بهذا الوفد الذي يضم مستشارين اولين ومستشاري المتصرفين وأعضاء مجلس إدارة البنك، لمحة حول أهمّ المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرة الى ما أظهرته تونس من قدرة على الصمود أمام تتالي الأزمات وخاصة منها الأزمة الصحية والصراعات الجيوسياسية وكذلك التغيرات المناخية.





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وأبرزت، وفق بلاغ لوزارة المالية، تمكن الدولة من إحترام تعهداتها الداخلية والخارجية رغم تنامي التحديات والضغوطات على التوازنات المالية.



وأعربت عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وخاصة على مستوى تمويل المشاريع التنموية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الإفريقي للتنمية وما تتميز به من متانة وتنوع.



يذكر ان وفد البنك الإفريقي للتنمية يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس في إطار المتابعة الميدانية الدورية لسير المشاريع التنموية التي يساهم البنك في تمويلها. وكان الوفد قد التقى، يوم الإثنين 10 جوان 2024، كل من وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، ووزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني.



ويشمل برنامج عمل الوفد زيارات ميدانية للإطلاع على بعض المشاريع الجاري تنفيذها في ولايات القيروان وزغوان وبنزرت في بعض القطاعات خاصة منها القطاع الفلاحي والبنية التحتية وبعض المشاريع الخاصة الرائدة، التّي حضيت بتمويلات من البنك في إطار مبادرة "سوق التنمية".



