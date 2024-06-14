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المصادقة على الدراسات الأولية لمشروع إعادة تهيئة وإستغلال المسبح الأولمبي بالمنزه

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 18:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انعقدت اليوم الجمعة جلسة عمل بإشراف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش تم خلالها إستكمال المصادقة على الدراسات الأولية لمشروع إعادة تهيئة وإستغلال المسبح الأولمبي بالمنزه.
ويندرج هذا المشروع وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كتجربة نموذجية في قطاعي الشباب والرياضة
وذلك إثر تدارس وتبادل المقترحات والدراسات حول الجوانب الفنية للنسخة المُحّينة من ميزانية المشروع المُعدة من قبل مكتب دراسات تمّ تعيينه من قبل الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإبداء الرأي بخصوص المراحل القادمة للمشروع.


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