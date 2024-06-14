6 أشهر سجنا في حق حاتم العشي مع إسعافه بتأجيل التنفيذ

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قال وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه صدر حكم جناحي ضده عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب (سرسي)، بعد أن أدانته المحكمة في قضية تضارب المصالح.

واكد أنه لن يرضى بهذا الحكم وسيتولى استئنافه ليقينه بأنه لم يرتكب اي خطأ ولا يستحق الا الحكم بعدم سماع الدعوى متابعا بأنه يحترم وجهة نظر القضاة الذين أصدروا الحكم.







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وكان مرصد رقابة ذكر في جانفي 2024 أنه وقع إعلامه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد العشي، وبإحالته للمحاكمة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.



وكان المرصد أودع يوم 17 أوت 2022 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح وشبهات فساد تعلقت بالوزير الأسبق لأملاك الدولة والمحامي حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الإماراتية.



وأوضح المرصد أن ملف القضية يتعلق بتعمد وزير أملاك الدولة الأسبق نيابة "شركة المدن الرياضية العالمية تونس" فرع مجموعة بوخاطر الإماراتية في تونس بصفته محاميا لدى التعقيب في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار، وذلك "في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة"، وفق تعبيره.



وينص الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين إثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك ..."



وتساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة من رأس مال شركة البحيرة للتطوير والاستثمار (وتقدر عائدات مساهمات الدولة بـ 170 مليون دينار في الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023)، وفق معطيات أوردها المرصد.