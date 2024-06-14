بن عروس: يوم إعلامي وتحسيسي حول الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي

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انتظم، اليوم الجمعة بمقر ولاية بن عروس، يوم جهوي إعلامي حول "الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي"، تضمّن عرضا حول الأهداف العامة للاستراتيجية والمجالات التي تشملها بالتدخل والإجراءات العملية المطلوب اعتمادها والاستئناس بها في هذا الإطار

وبين والي بن عروس عز الدين شلبي، أن الانخراط في "الإستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي"، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المُنعقد خلال شهر فيفري من سنة 2023، يتطلب من الجميع وضع العناية بالبيئة ونظافة المحيط ضمن الأولويات على الصعيدين الوطني والجهوي، بهدف تحقيق جودة الحياة كمطلب حيوي يشمل توفير كل مقومات العيش في بيئة سليمة ومتوازنة ، مشددا في ذات السياق على ضرورة تكاتف الجهود لحلحلة كافة الإشكاليات البيئة بالجهة وتطوير أساليب التعامل في هذا المجال والاهتمام بالثروات الطبيعية، والحفاظ عليها ، وتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لتدعيم وتثمين الشراكة المتعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص (وزارة البيئة، بلديات، مؤسسات قطاع خاص، جمعيات..) للاستثمار في هذا المجال.

وتولت المديرة الجهوية للبيئة تقديم عرض مفصل حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، والتي تهدف في محاورها العامة الخمسة الى تحقيق تنمية مستدامة ومتكيفة مع المتغيرات المناخية اعتمادا على إستراتيجية التنمية المحايدة للكربون والصامدة أمام التغيرات المناخية، وتحقق التصرف المستدام والرشيد في الموارد الطبيعية، وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية وحماية المحيط والعناية بالمنظومات البيئية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث والتوجه نحو تطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك والسلوكيات الرشيدة، الى جانب تطوير المكتسبات المعرفية والثقافية والتكنولوجية والبحث العلمي المرتبط بهذا المجال وبمجالات الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق .

