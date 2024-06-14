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الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه في أريانة

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 17:04 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمكنت دورية تابعة للوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بأريانة من ضبط نفر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 20 سنة .
ووفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني الجمعة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق هذا العنصر التكفيري.



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