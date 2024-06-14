سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق برنامجا استثنائيا لضمان نقل المواطنين خلال فترة عيد الاضحى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d68dfd6baebc0.11690246_nkhiqefojmpgl.jpg width=100 align=left border=0>

- أعلنت شركة النقل بالساحل، في بلاغ لها، انها اطلقت بالتنسيق مع وزارة النقل، برنامجا استثنائيا لضمان نقل المواطنين بأمان خلال فترة عيد الأضحى، يشمل تعزيز الرحلات المنتظمة للشركة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 جوان الجاري.

وجاء في نفس البلاغ، الذي تلقى صحفي "وات" نسخة منه، انه تمت برمجة 94 رحلة منتظمة و64 رحلة إضافية تنطلق من مختلف المحطات الكبرى.

وأضافت الشركة ان البرنامج يهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة للمسافرين خلال عيد الأضحى، مؤكدة استمرارها في تأمين تنقل المواطنين في أفضل الظروف خلال هذه الفترة من خلال وضع برنامج للتنسيق والاستجابة لطلبات النقل الإضافية عند الحاجة.

