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الكشافة التونسية تنظم حفل اختتام مشروع "نبادر" يوم الاربعاء 19 جوان الجاري

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 14:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلنت القيادة العامة للكشافة التونسية أن حفل اختتام مشروع "نبادر" سيقام يوم الأربعاء 19 جوان الجاري باحد نزل ضاحية قمرت.
ويذكر ان برنامج " نبادر" تم تمويله من قبل الحكومة الدنماركية وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القيادة النسائية والشبابية، ودعم النساء والفتيات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتعزيز المساواة بين الجنسين ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تقدمًا وعدالة اجتماعية.


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