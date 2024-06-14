الاتحاد الآسيوي يعلن انطلاق النسخة الأولى لبطولة رابطة أبطال آسيا لكرة القدم النسائية في أوت المقبل

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن النسخة الأولى من مسابقة كأس رابطة أبطال آسيا لكرة القدم النسائية ستنطلق في أوت المقبل بمشاركة 22 فريقا.



وستقام النسخة الأولى بمشاركة فريق واحد فقط من 22 دولة مختلفة من بينها فريق أوراوا ريدز الياباني حامل لقب بطولة آسيا للأندية النسائية.

ويتأهل أوراوا تلقائيا لدور المجموعات في النسخة الأولى كممثل لأحد الاتحادات الثمانية الأعلى تصنيفا على مستوى القارة إلى جانب أندية من كوريا الشمالية وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين وتايوان.



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وستشارك بقية الفرق وهي 14 ناديا في جولة تمهيدية تقسم خلالها الفرق إلى أربع مجموعات وتقام مبارياتها ما بين 25 و31 أوت على أن تقام المباريات في الأردن وماليزيا والسعودية وتايلاندا.



وتنضم الفرق الفائزة بالمجموعات الأربع إلى الفرق الثمانية الأخرى في المرحلة التالية التي ستتنافس فيها ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة أندية وستقام المباريات في الصين وفيتنام ومكان ثالث لم يحدد خلال الفترة من 6 حتى 13 أكتوبر.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين في المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي الذي ستقام مبارياته في مارس المقبل بينما ستقام مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي في 21 و24 ماي.

وتحصل الفرق المشاركة في دور المجموعات على 100 ألف دولار على أقل تقدير على أن ترتفع قيمة الجوائز حسب الترتيب النهائي للفرق.

وسيحصل الفريق الفائز باللقب على 1.3 مليون دولار .