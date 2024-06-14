التوقيع على اتفاقية تعاون من أجل إنشاء شبكة جمعايتية حوكمة مستدامة من اجل طريق الطهي لتونس

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وقعت خمس جمعيات، مؤخرا ، على الاتفاقية التعاونية لشبكة الجمعيات في طريق الطهي بتونس



وتأسست الشبكة بدعم من مشروع "تطوير سياحة مستديمة " الذي أرسته وزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي و بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ومكتب الاتحاد الأوروبي بتونس في إطار برنامجه "تونس وجهتنا".





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وستساعد الشبكة على توحيد الكفاءات والثروات والخبرات لكل أعضائها وتعزيز اندماجهم.



وتهدف إلى تطوير طريق الطهي التونسي عبر تثمين المنتجات المميزة لكل منطقة ، فضلا عن أنشطة كل الفاعلين ، بالإضافة إلى إدماج مشغلين جدد وطرق مصغرة جديدة تعتمد ممارسات مستدامة ومنتجات محلية مميزة لكل منطقة.



وتعمل الشبكة على إرساء تناسق بين كل من مشغلي طريق الطهو ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات الأسفار وشركات الخدمات والمؤسسات الراغبة في برمجة أنشطة طريق الطهي ضمن عروضها.



وطريق الطهي لتونس هو منتوج سياحي يتمحور حول ست منتجات سياحية خصوصية لستة مناطق مختلفة.



ويهدف إلى تطوير سياحة طهي مبدعة وإدماج مقاربة لسياحة محافظة على البيئة، شمولية على الصعيد الاجتماعي ومربحة اقتصاديا للسكان المحليين.



ونجحت طريق الطهي منذ تأسيسها سنة 2022، في جمع 70 مشغل تمكنوا من هيكلة مشاريعهم وتحسين عروضهم السياحية بفضل المشاركة في دورات تكوينية، وبرامج تأهيل وتعزيز للقدرات.



ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة مختلف المشغلين على نسج روابط فيما بينهم وعلى تحقيق رؤية أفضل على المستويين الوطني والدولي.



ويدعم البرنامج بلورة نموذج للحوكمة عبر جمع الجمعيات المحلية التي تمكنت من إرساء طرق سياحية مصغرة .



والخمس جمعيات المؤسسة لهذه الشبكة الجمعياتية هي تونس الزيتونة وجمعية "تواصل الأجيال" (صفاقس) وجمعية "تنمية وجهة جربة" وجمعية "خلية النحل" (توزر) و "جمعية صيانة القصور والتراث ببني خداش".