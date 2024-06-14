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اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، في ساعة متاخرة من يوم امس الخميس، احكاما بالسجن تتراوح بين 4 و10 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد 5 متهمين في ما يعرف بقضية "مفقودي جرجيس"، من اجل تكوين وفاق قصد مساعدة الاشخاص على مغادرة التراب التونسي، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين الاسعد الحر.



واضاف الحر في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان ثلاثة (03) من بين المتهمين في حالة ايقاف، ومتهمين اثنين (02) في حالة فرار، مشيرا الى ان المحكمة قضت ايضا في هذه القضية بمصادرة المحجوز من مركب ومحركات وسيارات.





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يذكر ان اطوار ما يعرف ب"فاجعة جرجيس 18/18" تعود الى تاريخ 21 سبتمبر 2022، يوم فقد اهالي جرجيس الاتصال بمجموعة من ابنائهم بعد ان خرج 18 شخصا في عملية هجرة غير نظامية، وخلفت حالة من الاحتقان والتحركات الشعبية من مسيرات واضرابات ووقفات احتجاجية، احتدت مع كل تطور في سير القضية وخاصة مع الكشف عن وجود جثث، بمقبرة "الغرباء" بجرجيس، دفنت دون تحليل جيني، وجثث اخرى اودعت بغرف الاموات بالمستشفيات دون تشريح او تحليل او اعلام عن وجودها.