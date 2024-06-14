كرة اليد: التونسي وسام حمام مدربا لفريق ميلوز الفرنسي

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أعلن نادي ميلوز الفرنسي اليوم الجمعة تعيين التونسي وسام حمام مدربا لفريق كرة اليد بعقد يمتد لسنتين مع خيار التجديد لسنة اضافية.

ويخوض وسام حمام هذا التحدي الجديد بفرنسا بعد تجربة كمدرب مساعد للمنتخب التونسي.



يذكر أنّ وسام حمام صاحب الـ 43 عام، كان قد توّج في مشواره الاحترفي كلاعب بعديد الألقاب سواء كان ذلك في تونس مع الترجي الرياضي أو في فرنسا مع نادي مونبليي الذي توّج معه بـ 6 بطولات بين 2006 و2012.



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كما ساهم وسام حمام في بلوغ المنتخب الوطني المربع الذهبي لبطولة العالم 2005، اضافة الى احرازه لقب هداف بطولة العالم 2005 برصيد 88 هدفا وأفضل ظهير أيسر اضافة الى تتويجه بجائزة أفضل ظهير أيسر في بطولة فرنسا سنتي 2005 و2006.