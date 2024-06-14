جلسة عمل على هامش منتدى الاستثمار تبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الأدوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666c0de585cfb6.61610877_ejmoinkflqhgp.jpg width=100 align=left border=0>

بحث المشاركون في جلسة العمل حول الصناعات الدوائية والنهوض بالاستثمار في قطاع الدواء، المنعقدة أمس الخميس، على هامش فعاليات منتدى الاستثمار بتونس الملتئم بتونس العاصمة، يومي 12 و 13 جوان 2024، سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الأدوية والصناعات الصيدلانية ودعم الاستثمار والتصدير.



وأبرز وزير الصحة علي المرابط لدى ترأسه هذه الجلسة التي جمعت مختلف مكونات المنظومة الدوائية العمومية والخاصة، دعم الوزارة للمصنعين المحليين والأجانب في مجال الصناعات الدوائية خاصة، حسب ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك" .





...



ولفت المرابط إلى أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة دوائية تواكب التطورات الحديثة خاصة بعد إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وذلك من خلال تغيير وإصدار تشريعات جديدة كالقوانين المنظمة للمهنة وجعلها متطابقة مع القوانين الدولية، وهو ما يستدعي حسب قوله، مزيد دعم وتطوير المجالات المتداخلة سيّما البحث العلمي والصناعات الصيدلانية وتبادل الخبرات ودفع الاستثمار في المجال.



وشدّد وزير الصحة على ضرورة العمل المشترك بين جميع المتدخلين في قطاع الدواء من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية لتأمين احتياجات البلاد التونسية من الأمصال والتلاقيح.



وحضر الجلسة المنعقدة على هامش منتدى الاستثمار بتونس الذي نظمته على مدى يومين الوكالة الوطنية للاستثمار الخارجي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورغي السبعي ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور والمدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبد الرزاق الهذيلي ورئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الدواء طارق الهمامي ورئيسة نقابة Sephir، نجلاء حمدي ورئيس افريقيا لمخابر Merck كريم ضو ومدير عام الوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، بمشاركة عدد من رؤساء المخابر ومصنعي الادوية وممثلي الهياكل والمنظمات الدولية.