رئيس الحكومة يسافر الى إيطاليا لتمثيل تونس في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع

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بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الجمعة زيارة إلى ايطاليا، لتمثيل تونس في اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.



ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.





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ومن المقرر أن تناقش هذه القمة الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، ومواضيع تتعلق بالهجرة، وتغير المناخ، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الاقتصادي العالمي.

