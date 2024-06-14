تمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة عيد الاضحى(رئاسة الجمهورية)

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قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، تمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو الخاصّ، ممّا يُفضي إلى سراح 298 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





