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المصالح العليا لتونس والتمسك بالسيادة الوطنية وتيسير عودة التونسيين بالخارج، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 00:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لدى لقائه، يوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، على ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي مع عديد الدول والتجمعات الإقليمية مع الوضع في الاعتبار، في المرتبة الأولى، المصالح العليا لتونس والتمسك بالسيادة الوطنية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن يضاعف القناصل التونسيون مجهوداتهم لإسداء أفضل الخدمات للتونسيين والتونسيات في الخارج خاصة في هذه الفترة لتيسير عودتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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