الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في توريد المخدرات من دولة أجنبية وحجز 4750 قرصا مخدرا (الحرس الوطني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666b4a6ecc0a43.51472657_hplgmqekfjoin.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت دورية مشتركة بين وحدات الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث، معززة بالوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم والمنطقة البحرية بقليبية (ولاية نابل)، وفريق تابع للوحدة المختصة للحرس الوطني، من الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في توريد المخدرات من دولة أجنبية، والقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وحجز حوالي 4750 قرصا مخدرا.



وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنه تم القبض على الأشخاص الثلاثة بعد نصب كمين محكم ، على إثر توفر معلومات لدى الوحدات المذكورة تفيد بنشاط شبكة مختصة في ترويج المخدرات وتوريدها من بلد اجنبي.





...



وأوضحت أنه بمزيد التحري، تبين أنهم ينشطون ضمن شبكة دولية، تقوم في توريد الاقراص المخدرة من دولة أجنبية باستغلال مركب بحري على ملك شخص آخر، مشيرة الى أنه تم التنسيق مع مركز الحرس البحري بالهوارية (ولاية نابل)، وحجز المركب الذي كان على متنه شخص.



وأضافت أنه بتفتيش محل سكنى الشخصين الأخيرين، تم حجز 535 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج وسيارة ودراجة نارية، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.

