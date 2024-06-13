تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الاوروبي لتعزيز امكانيات الاستثمار في الطاقات المتجددة

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وقعت تونس الخميس، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، حول "شراكة استراتيجية للنهوض وتطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة وتأمين الامدادات الطاقية والاستراتيجية " وذلك خلال منتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024.

كما تتضمن الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، تعهد ''فريق أوروبا'' بتخصيص 472,6 مليون يورو تتوزع الى دعم بقيمة 334.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس "ألماد" و125 مليون يورو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني لاقتناء الكوابل البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية.



ومن المنتظر ان يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، "الماد"، والذي تبلغ كلفته الاستثمارية 800 مليون أورو (ما يعادل 2544.24 مليون دينار)،حيز التشغيل سنة 2027 .



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وسيمكن من إنشاء كابل بحري ذو تيار مسترسل وذو الجهد العالي على طول 200 كلم وهو أيضا جزء من شبكة الكهرباء الأورومتوسطية التي تربط أوروبا ببلدان شمال إفريقيا وتتكون من كابل بحري عالي الجهد للتيار المباشر بقدرة 600 ميجاوات بين تونس (الوطن القبلي) وإيطاليا (صقلية). وشددت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب، بالمناسبة، على أن مشروع "ألماد" سيساهم في تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال الطاقة، وفي النفاذ الى أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا وأوروبا.

ومن جهته، ابرز رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، الى إمكانات تونس الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، معتبرا أن الاستقلال الطاقي لتونس يمر أيضا بالطاقات المتجددة.



وأضاف أن مشروع "ألماد" سيمكن من تحقيق استقرار على مستوى شبكة الكهرباء على جانبي البحر الأبيض المتوسط ​​وإمكانية تصدير الكهرباء'' مؤكدا "هذه فرصة انتقالية حقيقية لتونس، من حيث الاقتصاد والتشغيل وخفض الانبعاثات''.



علما ان أكثر من 800 مشارك، من بينهم مستثمرون تونسيون وأجانب يمثلون 30 دولة، يشاركون في الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار 2024'' .

