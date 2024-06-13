تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بنابل بـ4 حافلات جديدة بحوالي 3 ملايين دينار (الرئيس المدير العام للشركة)

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تسلمت الشركة الجهوية للنقل بنابل، اليوم الخميس، 4 حافلات مكيفة بقيمة 3 ملايين دينار، وذلك في إطار القسط الاول من برنامج تعزيز أسطول الشركة بـ8 حافلات مكيّفة بتكلفة جملية تقدّر بـ6 ملايين دينار والذي سيستكمل في الاسبوع الاول من شهر جويلية بتسلم 4 حافلات مكيفة اضافية، وفق ما كشف عنه الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل وليد كنعاني في تصريح اعلامي.

وأضاف أن الشركة ستعزز اسطولها قبل موفى شهر ديسمبر 2024 بـ19 حافلة جديدة بقيمة جملية تصل الى 11 مليون دينار، معتبرا أن الشركة الجهوية للنقل بنابل بدأت تتعافى تدريجيا خاصة وان نسبة جاهزية الأسطول بدأت تقترب من نسبة 75 بالمائة بما سيساهم في عودة الشركة الى سالف اشعاعها وحيويتها، وفق تقديره.

وابرز من جهة اخرى بخصوص الاستعدادات للموسم الصيفي أن هذا المسوم سيتدعم بتوفير ما بين 5 و 6 حافلات للتنقل بين نابل وياسيمن الحمامات، علما ان السنة الفارطة وبالنظر للصعوبات التي عرفتها الشركة لم توفر سوى حافلة مكيفة او اثنين للرحلات بين هاتين الوجهتبن.

وتابع بخصوص خط نابل تونس العاصمة، أنه سيتطور هذه السنة من 3 الى 4 حافلات مكيفة الى 10 حافلات بما سيوفر للمصطافين الراغبين في زيارة الجهة امكانية التنقل في ظروف طيبة وبوتيرة سفرات بين ربع ونصف ساعة.



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ولاحظ، في ذات السياق، أن الشركة عزّزت خط الهوارية-تونس العاصمة بحافلة مكيفة جديدة، بالاضافة الى الحافلة المكيفة التي تؤمن خط الهوارية قليبية المهدية، فضلا عن وضع برنامج لدعم بقية الخطوط الاخرى ومن بينها قليبية تونس، وقربة تونس، خاصة في في فترة الموسم الصيفي التي تعرف تزايد الطلب على النقل المنتظم.