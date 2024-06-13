الحجيج الميامين في تجربة جديدة مع الاسفلت المطاطي في المشاعر المقدسة

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(مبعوث وات/ عبد العزيز قطاطة)- مع بداية عمليات تفويج حجيج بيت الله الحرام، بداية من مساء اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، نحو المشاعر المقدسة في مخيمات منى

ومشعر عرفات، سيكون ضيوف الرحمان مع تجربة للمشي على مسار مطاطي جديد، معد لسير المشاة والعربات الخفيفة، على طول نحو ألف متر، وبعرض يقدر بنحو 15 مترا أنجز في فترة قياسية وبخبرات سعودية.



وقال العباسي الحازمي المسؤول عن المشروع بقسم الجودة، في تصريح لموفد وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لدى زيارته رفقة وفود اعلامية من عدة دول اسلامية، لمشروع الطريق المطاطي بمشعر عرفات، "لقد أنجزنا هذا المشروع في وقت قياسي، وطورت خبرات سعودية خلطة هذا الاسفلت الخاص عبر دمج الإسفلت العادي بكميات من فواضل العجلات المطاطية، وتمت عمليات التبليط بواسطة المعدات العادية لتبليط الاسفلت".



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ويهدف المشروع حسب الحازمي، الى إراحة أقدام الحجيج المشاة، والتقليص بنسبة عشرين في المائة من الحرارة مقارنة بالإسفلت العادي، وقد أشرفت على التجربة وزارة النقل واللوجيستيك السعودية.



كما ستسمح الخلطة المبتكرة لهذا الإسفلت الذي تحصل على براءة اختراع، وفق المتحدث، "بتخفيف آلام السير في أقدام الحجيج، كما ستتيح إعادة تدوير ورسكلة مخلفات العجلات المطاطية".



وتنوي الشركة التي أشرفت على تنفيذ هذا الجزء من ممر المشاة، الاستمرار في إطالة الممشى بعد انتهاء موسم الحج، والقيام بعمليات تقييم.



