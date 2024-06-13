مجلس وزاري مضيق يصادق على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس في تونس

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صادق مجلس وزاري مضيق على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس في تونس واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق هذه الخدمة بداية من سنة 2025.



وأشرف على المجلس، الذي انعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في حين حضره كل من وزير الدّاخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.





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وأكّد الحشاني، في افتتاح الجلسة، ضرورة العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2022-2025، على أن تكون تونس في مقدمة الدول المواكبة للتطور التكنولوجي عبر تطوير البنية التّحتية للاتصالات الجوّالة لجلب الاستثمار في المجال الرقمي.



وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، من جانبه، عرضا حول الاطار التشريعي والتنظيمي لاسناد الاجازات، ومراحل الاعداد لاطلاق تكنولوجيات الجيل الخامس ، الى جانب الاجراءات المصاحبة ومكونات الاجازة المزمع اسنادها في اطار طلب العروض.



ويهدف المشروع الى الاستجابة للحاجيات المتصاعدة في سعة التدفق وسرعة الاستجابة والجودة في الابحار، الى جانب استيعاب كثافة عدد المستعملين وحجم البيانات المنقولة عبر شبكة الاتصالات الجوالة.



ويرنو المشروع، كذلك، الى ادراج التطبيقات الحديثة المتعلقة بأنظمة انترنات الأشياء، والتحكم عن بعد، والتحكم الذاتي،وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.





