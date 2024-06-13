وزارة التربية تجري عملية للتثبت في معطيات الأساتذة النواب خلال الفترة من 2008 الى 2023

تجري وزارة التربية عملية للتثبت في المعطيات الخاصة بالنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2023، لكافة النواب الذين تم تكليفهم بسدّ الشغورات بالمدارس الإعدادية و المعاهد.



وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن كل الأساتذة النواب يمكنهم الاطّلاع على المعطيات بموقع الشبكة التربوية www.edunet.tn من 14إلى غاية 24 جوان 2024، مشيرة، الى أنه يمكن لهؤلاء النواب التثبت في معطياتهم الشخصية وتحيينها.





ويتعين عليهم اثر ذلك المصادقة وجوبا على المعطيات وسحب استمارة التثبت من الموقع والإمضاء عليها وإيداعها وجوبا لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.واوضحت الوزارة، انه يمكن للنواب الراغبين في تقديم اعتراضاتهم اثناء فترات النيابة، تعمير الاستمارات مدعّمة بالوثائق المؤيّدة (الأصل من بطاقة الخلاص والأصل من شهادة خدمات) وتودع وجوبا ممضاة لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.وفي صورة الاعتراض على عدم الإدارج بقاعدة البيانات 2008-2023، يتعين على الأستاذ النائب تقديم مطلب كتابي في الغرض يرفق بالوثائق التالية: (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الشهادة العلمية، بطاقة خلاص، شهادة خدمات) ويودع وجوبا ممضى لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، في أجل أقصاه يوم الخميس 27 جوان 2024.ويتم غلق باب التحيين والاعتراضات بصفة نهائية في تاريخ 24 جوان 2024 على الموقع و بتاريخ 27 جوان 2024 لدى المندوبيات الجهوية للتربية، ولا يقبل أي اعتراض يرد بعد الآجال المذكورة أو غير مدعّم بالوثائق.