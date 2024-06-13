165 حرفيا ومهندسا داوموا على مدى 10 أشهر لحياكة وتطريز كسوة الكعبة المشرفة

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(مبعوث "وات" عبد العزيز قطاطة - بقيمة جملية تقارب 25 مليون ريال سعودي وعلى مدى نحو عشرة أشهر يداوم 165 من "أمهر" الحرفيين السعوديين إلى جانب مهندسين وتقنيين، في مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، على حياكة ونسج وتطريز كسوة الكعبة الشريفة المكرمة للعام 1446 هجري الموافق لسنة 2025.



وقال مديرعام العلاقات العامة بالمجمع أحمد بن مساعد السويهري، لصحفيين من وسائل إعلام زاروا اليوم الخميس المجمع، إن الحرفيين يستعملون 450 منسجا يدويا لتطريز أجزاء من كسوة الكعبة، التي تتكون من أربع قطع منفصلة، إضافة إلى قطعة خامسة، هي سدار باب البيت العتيق.

وأرجع السويهري سبب ارتفاع كلفة كسوة الكعبة إلى كميات الذهب والفضة الخالصة المستعملة في عمليات التطريز، والتي تستورد من المانيا، إضافة إلى كلفة الحرير الخالص المستعمل في جميع أجزاء الكسوة.



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وأضاف قوله إنه يتم اختيار المواد المستعملة في جميع أجزاء الكسوة ضمن "معادلة تليق بكسوة البيت العتيق".

ويجري تغيير كسوة الكعبة مرة واحدة في السنة وتستوجب حياكتها ما بين 8 إلى 10 أشهر وتسلم إلى كبير سدنة البيت في منتصف شهر ذي القعدة بعد فحصها فحصا شاملا ودقيقا.

ووقع إنشاء مجمع الملك عبد العزيز لصناعة الكسوة عام 1347 هجري (سنة 1929) ويشغل حاليا 222 فنيا ومهندسا وحرفيا من "أمهر الحرفيين".

ويشتمل المجمع على أربعة أقسام رئيسة، هي تباعا قسم الحزام والقسم اليدوي وقسم الطباعة وأخيرا قسم النسيج الآلي، الذي توجد به سبع "ماكينات" ألمانية الصنع تستعمل لنسج البطانة ونسج قماش الحرير وغيرها.

وبالمجمع معرض خاص بالحرمين المكي والنبوي وأقسام إدارية ومخازن وهو يقع في منطقة أم الجود بضواحي العاصمة المقدسة.

من جهة أخرى، قال حمزة العيوني مساعد المسؤول الإعلامي بالمجمع لموفد (وات) إن كل الحرفيين الذين يعملون على المناسج اليدوية هم حرفيون سعوديون يحملون ديبلومات حياكة وتطريز مسلمة من كلية التقنية ويتم تعيينهم حسب الوظائف الشاغرة في المجمع.

وكانت كسوة الكعبة تحاك وتعد في ورشات بمنطقة المحلة شمال القاهرة بمصر، قبل أن تحمل على الجمال التي تسير مع قوافل الحجيج إلى حين وصولها إلى مكة المكرمة.

وتم تغيير موعد تاريخ إكساء الكعبة المشرفة من يوم التاسع من ذي الحجة الموافق ليوم عرفة إلى اليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة الموافق للأول من محرم الحرام.