ضبط جملة من الإجراءات للتوقي من الحرائق بالغابات والمناطق الخضراء

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أعدت دائرة الغابات ومقاومة التصحر التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، جملة من الاجراءات للتوقي من الحرائق بالغابات والمساحات الخضراء، خلال هذه الصائفة، وفق ما ذكره رئيس الدائرة حسن الونيسي.



واضاف الونيسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه الاجراءات شملت محاور أساسية تتعلق ببرمجة دائرة الغابات والادارة الجهوية للحماية المدنية والتجهيز والشركة الوطنية لتوزيع المياه (الصوناد)، لزيارات ميدانية للمناطق الغابية الحساسة لتحسيس المتساكنين باخطار الحرائق وبضرورة التوقي منها، إضافة إلى توعية عملة الحضائر حول كيفية التدخل في صورة حدوث حرائق.





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وبيّن ان الاجراءات تشمل ايضا الاهتمام بالبنية الأساسية للغابات من خلال صيانة المسالك ضمانا لسهولة العبور عند التدخل وإزالة الأعشاب اليابسة بالمناطق الغابية التي على مقربة من الأشجار وتنظيف حواشي الطرقات، واشار الى أنه تم تركيز أبراج مراقبة تمتد من عين هداج مرورا بجبل عرباطة إلى غاية الشريط الحدودي بمعتمدية ام العرايس، لتسهيل عمل فرق التدخل عند نشوب الحرائق .



كما تهتم الاجراءات بالمستوى التنظيمي، حيث قامت دائرة الغابات بتنظيم عمليات بيضاء باشراف السلط الجهوية وبمشاركة الحماية المدنية والتجهيز للتوقي من الحرائق، مع تكوين فرق متجولة مجهزة بالات خفيفة تتكون من 30 عاملا لضمان نجاعة التدخل عند نشوب الحرائق، إضافة إلى وضع برنامج مداومة لاعوان المراقبة بكل الفروع الغابية بالجهة على كامل ايام الأسبوع، واضاف انه تم تكوين لجنة فنية على مستوى الدائرة بالتنسيق مع عدد من الادارات الجهوية لمزيد احكام سرعة اخماد الحرائق في صورة حدوثها.

يذكر أن المساحة الجملية للغابات بقفصة تبلغ 95 ألف هكتار منها 90 بالمائة منابت لنبتة الحلفاء ومراعي حيوانية