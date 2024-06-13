الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في مجال المنقولات الأثرية والدينية وحجز مخطوطات عبرية

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- تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية إقليم بنعروس معززة بوحدات الأمن العمومي في الفترة الممتدة بين 1 الى غاية 12 جوان 2024 من الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في مجال المنقولات الأثرية والدينية

ويتكون الوفاق الإجرامى، وفق ما كشفت عنه الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، من شبكتين تنشطان في كل من ولايات تونس و بنعروس والكاف وسيدي بوزيد والقصرين تضم 7 أنفار من بينهم إمرأة وشخصين محل مناشير تفتيش مختلفة أحدهما صادر في شأنه حكم سجني لمدة 31 سنة والآخر 4 سنوات

وحجزت الجهات الأمنية خلال هذه العملية مخطوطتين تاريخيتين الأولى طولها 4.5 متر والثانية 2.5 متر مكتوبتان باللغة العبرية إلى قطعة نقدية يشتبه في كونها أثرية ومواد معدة لاختبار المخطوطات والمعادن وسيارات خاصة استعملت في نقل المحجوز.

وأفادت إدارة الحرس بأن ممثل النيابة العمومية ببنعروس أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومباشرة قضية عدلية في الغرض



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