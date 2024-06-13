كأس أوروبا للأمم 2024: استخدام تقنية الحكم المساعد "الفار" سيكون مرفوقا بالشرح الاني للقرارات

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس أنه سيتم شرح جميع القرارات التحكيمية المتخذة بمساعدة حكام الفيديو "الفار" في الوقت الفعلي في الملعب وللمشاهدين خلال كأس أوروبا 2024.



وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإيطالي روبرتو روزيتي خلال مؤتمر صحفي لتقديم نظام التحكيم المقرر في "اليورو"، ان " جميع المواقف التي تنطوي على تدخل حكم الفيديو المساعد سيتم بثها في الملعب، وبعد المساعدة بالفيديو سيتم بث الشرح الفني للقرار على الشاشات العملاقة للملاعب كما سيكون الإعلان الفني نفسه متاحا لمعلقي المباراة حتى يتمكنوا من شرحه للمشاهدين".

وتابع روزيتي: " أعتقد أن حكم الفيديو المساعد أداة رائعة وأننا لن نعود إلى الوراء فالهدف هو تقليل عدد تدخلات حكم الفيديو المساعد ولكن إذا كانت هناك صورة واضحة يمكن أن تثبت خطأ واضحا, يمكننا أن نشكر حكم الفيديو المساعد".



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وأشار روزيتي أن الحوار الوحيد المسموح به لشرح القرارات سيكون بين الحكم وقائد المنتخب وأي لاعب يطعن في قرار أو يطلب تفسيرا يعاقب بالبطاقة الصفراء.

وبالنسبة للمنتخبات التي يحمل حارس المرمى شارة قيادتها سيتم تعيين لاعب قبل المباراة لتمثيل حارس المرمى خلال اللقاء.