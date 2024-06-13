بنزرت: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد في حادثة حريق منزل برفراف أسفر عن وفاة طفل

أذنت النيابة العمومية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد في حادثة حريق نشب بمنزل برفراف من معتمدية رأس الجبل يوم الثلاثاء الفارط وأسفر عن وفاة طفل لم يتجاوز سنه 8 سنوات، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية والمساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي.ولاحظ نفس المصدر، في تصريح لصحفي "وات"، أن الابحاث متواصلة في القضية للكشف عن جميع ملابساتها وأسبابها الحقيقية.يذكر أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات قد لقي حتفه الثلاثاء المنقضي نتيجة حريق مفاجئ اندلع بأحد المنازل الواقعة بمدينة رفراف من معتمدية راس الجبل، فيما نجحت مصالح الحماية المدنية ببنزرت من إنقاذ شقيقه الذي لم يتجاوز الـ11 من عمره، واخماد الحريق في الابان ومنع تسرب النيران الى بقية المساكن المحيطة بينما تولت المصالح الأمنية فتح بحث في ملابسات الواقعة، وفق تصريح سابق للمدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.