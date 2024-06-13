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رابطة المحترفين تقاضي الفيفا بسبب قرار استحداث كاس العالم للاندية 2025

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 14:43 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين اليوم الخميس إنها رفعت قضية ضد الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وذكر الفيفا في ماي الماضي أنه لن يبحث إمكانية إعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها بمشاركة 32 فريقا بعد تهديد رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوريات العالمية باتخاذ إجراءات قانونية بحقه إذا لم يعد النظر في خططه.

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وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين في بيان "رفعت الاتحادات الأعضاء في رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين بأوروبا اليوم دعوى قضائية ضد الفيفا للطعن في شرعية قراراته الأحادية الجانب الخاصة بوضع جدول المباريات الدولية وبصفة خاصة قرار استحداث وتنظيم كأس العالم للأندية 2025".
وأضافت الرابطة "تعتقد اتحادات اللاعبين أن هذه القرارات تنتهك حقوق اللاعبين واتحاداتهم بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وربما تنتهك أيضا قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي".


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