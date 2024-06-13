عرض سيّارة هوكار الكهربائية للتونسيّة خديجة الجلولي خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ويركز المؤتمر، الذي ينعقد بنيويورك من 11 إلى 13 جوان 2024، و تترأسه تونس، على ثلاثة مجالات رئيسية وهي التعاون الدولي لتعزيز الابتكارات التكنولوجية ونقلها من أجل مستقبل شامل للجميع، والأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية، وتعزيز حقوقهم في العمل اللائق وسبل العيش المستدامة.

وخديجة جلولي هي الرئيسة التنفيذية لشركة "هوكار" (HAWKAR) الناشئة والمتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية لذوي الإعاقة بهدف تحسين حياتهم من خلال توفير حلول التنقل الكهربائي الملائمة والمتاحة والمستديمة.ودعت جلولي، بالمناسبة إلى مضاعفة الجهود الدولية الرامية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في القرارات المتعلّقة بإيجاد حلول للتحديات، التّي يواجهونها.وقالت "نعمل في هوكار مع عدد من الأطراف داخل وخارج تونس على إيجاد حلول للأشخاص ذوي الإعاقة كي يكونوا مندمجين في المجتمع عبر طرق مثل السيارات الكهربائية".واضافت "هدفنا مساعدتهم على العيش مثل أي إنسان آخر وأن يدرسوا ويعملوا ويقضوا أغراضهم دون أي مساعدة أو اعانة من أحد".وسيّارة هوكار هي سيّارة كهربائية صممت خصيصا لمحدودي الحركة لأجل القيادة وضمان حرية التنقل مهما كانت نوعية الاعاقة العضوية، التي يحملونها. وقد بدأ العمل على المشروع منذ 2018 وخرج للعموم سنة 2023 . وهي سيارة ذكية وصديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، فقط، ويمكن شحنها في المنزل كما تتميز بسهولة الاستخدام اذ يمكن لراكبها امتطاؤها عبر كرسيه المتحرك ليجد نفسه مباشرة امام لوحة التحكم. وتوج المشروع بجائزة الطاقة العالمية "انرجي غلوب اورد" لسنة 2021 كما حصل على جائزة التميز الافريقي للسيارات الاكثر ابتكارا وصديقة للبيئة.وحول رؤيتها للمستقبل بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة عبرت خديجة جلولي عن املها في أن تتاح لكل واحد منهم الفرصة كي يشارك تجربته وخبراته مثلما يحدث معي أنا وفريقي في شركة هوكار ...يمكنني أن أقدم حلولا من خلال خبرتي لمعالجة مشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بالتنقل اليومي".