شركة استغلال وتوزيع المياه تدعو إلى ترشيد استهلاك الماء خلال فترة عيد الإضحى

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دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى أخذ الإحتياطات اللازمة وترشيد إستهلاك المياه خلال فترة عيد الإضحى وتأجيل بعض الإستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد (10 ذي الحجة 1445 /16 جوان 2024)، في بلاغ أصدرته، الخميس.



وتأتي دعوة شركة المياه لتفادي تزايد الإستهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة، خاصّة، مع ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل الوضعية الصعبة للموارد المائية لصائفة 2024 نتيجة الجفاف، الذّي تعيشه البلاد لعدّة سنوات متتالية.





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وأفادت أنها ستعمل بصفة استثنائية على تعليق العمل بنظام الحصص خلال فترة العيد لتمكين المواطنين من قضاء حاجياتهم وتضع على ذمّتهم أرقام مقرات الأقاليم بكامل الولايات والرقم الأخضر المجاني للشركة 80100319 لتلقي التشكيّات.



وأشارت الشركة، في بلاغها، أنّه لضمان إستمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، قامت مصالحها بالإستعدادات الضرورية للحد، قدر الإمكان، من إشكاليات توزيع المياه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن أن يطرأ خلال هذه الفترة.



وتمّ، في هذا الصدد، تكليف 1275عونا منهم 950 عونا ملزمين و325عونا لتأمين حصص استمرار، إضافة إلى 700 حارس بالمنشآت المائية للتدخل في الإبان.



وأكدّت الشركة في بلاغها أن مصالحها ستكون جاهزة للتدخل الحيني للحد من الإضطرابات والإنقطاعات إلا أن إحتمال تسجيل أعطاب على مستوى التجهيزات والشبكات، التي يناهز طولها 59 ألف كلم و4000 منشأة مائية يبقى واردا.