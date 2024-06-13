قابس: آفاق واعدة لقطاع الباكورات تفرض احداث خط بحري لنقل المجرورات بالميناء التجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

اكد رئيس مجمع الباكورات بالجنوب نجيب زروق في تصريح لصحفي "وات"، أن قطاع الباكورات يتمتع بأفاق واعدة للغاية ويتطور بشكل ملحوظ، مشددا على أهمية دعم الدولة للقطاع وتشجيعه باقرار تشريعات تراعي خصوصياته وتتسم بالمرونة، ومن هذه المعاملات ما يتعلق بشراء الأدوية والبذور والأسمدة.



وبيّن زروق اهمية دخول المنتوج للسوق الأوروبية بتسهيلات أكثر، وأهمية فتح النقل الجوي لهذا المنتوج باتجاه السوق الخليجية لكسب حرفاء جدد، وذكر أن جملة مساحة الباكورات الجيوحراية بالولاية ستصل في أفق سنة 2030 الى حدود 250 هكتارا، بما سيساعد على ارتفاع صادرات القطاع الى حدود 50 ألف طن، واشار الى أن هذا الرقم مرشح لأن يرتفع الى 80 ألف طن.





...



وأبرز الحاجة الملحة لمصدري الباكورات لاحداث خط بحري بالميناء التجاري بقابس لنقل المجرورات التي يتم فيها تصدير المنتوج المطلوب في مختلف الأسواق العالمية، مشيرا الى ان عدد المجرورات المصدرة سيصل في سنة 2030 الى حدود 2500 مجرورة في السنة.



وأكد أن احداث الخط البحري لنقل المجرورات، سيمكن من تخفيف الضغط على الطرقات ومن مزيد التحكم في الكلفة والحد من الكربون، لافتا الى أن النقل الحديدي يمكن أن يشكل بدوره حلا ثانيا لهذا المشغل مقترحا تطوير الخط الرابط بين قابس وميناء رادس التجاري.