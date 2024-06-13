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"الكنام" تشرع في صرف مبالغ استرجاع مصاريف العلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 10:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ''الكنام'' في بلاغ له أنه انطلق بداية من يوم أمس الاربعاء في خلاص مبالغ استرجاع مصاريف العلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين بمناسبة عيد الاضحي.

وأضاف "الكنام" أنه بامكان المضمونين متابعة المبالغ المحولة إلى حساباتهم البنكية أو البريدية أو عن طريق الحوالات البريدية على المنصة الرقمية centre.e-cnam.tn

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وللتذكير كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن الانطلاق بداية من اليوم الخميس في صرف المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة بالإضافة إلى صرف المساعدات الظرفية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


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