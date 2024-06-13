باجة: تقدم موسم حصاد الحبوب بنسبة 30 بالمائة وتوقع وصول الصابة الى 2,6 مليون قنطار

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تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية باجة بنسبة 30 بالمائة بعد تجميع 515 الف قنطار منها بمراكز التجميع، وقدرت صابة الحبوب ب2,6 مليون قنطار، وهي صابة تعتبر "متوسطة" مقارنة بالمعدل العادى للجهة و"جيدة" مقارنة بصابة السنة المنقضية (التى بلغت 1,1 مليون قنطار)، وفق مصدر من المندوبية الجهوية للفلاحة.



وبين ذات المصدر لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم خلال الموسم الفلاحي الحالي، تسجيل تضرر 35 بالمائة من زراعات الحبوب، واضاف ان 30 بالمائة من المساحات وصفت ب"المتوسطة" و35 بالمائة "مستقرة" و"حسنة"، وذلك من جملة اكثر من 200 الف هكتار تمت زراعتها حبوبا خلال موسم 2023 / 2024 .





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يذكر انه تم اعداد 43 مركزا للتجميع والخزن بطاقة تبلغ 2,8 مليون قنطار، وكان موسم الحصاد قد انطلق اواخر شهر ماي المنقضي فى معتمديات جنوب ولاية باجة، وخلال الايام الاولى من شهر جوان الجاري فى معتمديات شمال الولاية.