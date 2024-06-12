باجة: تسجيل إجمالي 8 حالات غش خلال الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا

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سجلت ولاية باجة، خلال الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، التي انتهت اليوم الأربعاء، إجمالي 8 حالات غش، 4 منها باستعمال الاجهزة الالكترونية و4 أخرى قال مرتكبوها إنها غير قصد، حسب مصدر من الادارة الجهوية للتربية بباجة.

وأكّد المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اختبارات الدورة الرئيسية أجريت فى ظروف طيبة، موضحا أن صور عمليات الغش تمثّلت بالخصوص في استعمال سماعات، ورنين هاتف داخل قاعة الامتحان، والكتابة على آلة حاسبة.

وأجرى امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا بباجة 3850 مترشحا في 20 مركزا للاختبارات موزعة على كل معتمديات الولاية والتي شهدت، في إطار مقاومة الغش، قطع شبكة الانترنات عنها، مع إقرار منع اصطحاب الهواتف على الجميع بمن فيهم الاساتذة وتمكين رئيس مركز الامتحان فقط من استعماله.