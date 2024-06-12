بطولة الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية

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في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يوم الجمعة بداية من الساعة 16 و 30 دق:



ملعب سليمان

مستقبل سليمان - نجم المتلوي سيف الورتاني



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ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين بسام بلعيد

ملعب قفصة

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي منتصر بلعربي

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - مستقبل المرسى هيثم الطرابلسي