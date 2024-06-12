المكتب الجامعي يجتمع يوم الجمعة للبت في نظام البطولة الموسم القادم ووضعية الجهاز الفني للمنتخب التونسي

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افاد مصدر مسؤول صلب الجامعة التونسية لكرة القدم ان المكتب الجامعي سيعقد بعد غد الجمعة اجتماعا سيخصص للنظر في جملة من المواضيع الهامة التي تهم كرة القدم التونسية ومنها بالخصوص مسالة نظام بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 وموضوع الاطار الفني للمنتخب الوطني.



وسيتم خلال هذا الاجتماع تقييم نظام المجموعتين بمرحلتي التتويج والنزول والنظر في الصيغة التي سيتم اعتمادها مستقبلا بالمحافظة على ذلك النظام او العدول عليه والعودة الى صيغة البطولة الموحدة.





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واضاف ذات المصدر ان الاجتماع سيخصص ايضا للحسم في موضوع الجهاز الفني للمنتخب الوطني التونسي الذي يتالف من منتصر الوحيشي وانيس البوسعايدي وذلك بعد اشرافهما على الدكة الفنية للمنتخب في مباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 (منطقة افريقا).



وسيتولى المكتب الجامعي خلال اجتماع الجمعة تحديد الموعد النهائي لمسابقة كاس السوبر التونسي لموسم 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي الذي تمت برمجته قبل انتهاء شهر جوان الجاري.



ر/حسني