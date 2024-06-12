الكاف: الشروع في حملة حملة لمداواة الحشرات بالشراكة بين بلديتي الكاف وزعفران دير الكاف

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استعدادا لموسم الصيف ولعيد الاضحى، انطلقت بلدية الكاف، اليوم الأربعاء، في حملة واسعة النطاق لمقاومة الحشرات بالشراكة مع بلدية الزعفران دير الكاف، وذلك لمدة 4 أيام.



وسيتم ضمن هذه الحملة تخصيص يومي الأربعاء والخميس 12 و 13 جوان الجاري لمرجع نظر بلدية الكاف، ويومي الجمعة والسبت 14 و 15 جوان الجاري لمرجع نظر بلدية الزعفران دير الكاف، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته، أمس الثلاثاء، مصالح بلدية الكاف.





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ودعت البلدية بهذه المناسبة مربي الحيوانات خاصة مربي النحل إلى أخذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي مكروه يمكن أن يطال حيواناتهم جراء حملة المداواة، وهو ما أكده المكلف بتسيير بلدية الكاف هشام بن خليفة لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.