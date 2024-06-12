المنستير: يوم تكويني حول مراحل انجاز المثال المديري للمؤسسات الصحية

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نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، اليوم الأربعاء، بمعهد التكوين المستمر لأعوان الصحة بالمنستير، يوما تكوينيا تحت عنوان "مراحل انجاز المثال المديري للمؤسسات الصحية"، لفائدة مديري المؤسسات الصحية والأطباء والممرضين التقنيين في البناءات من ولاية المنستير وخارجها، وذلك ضمن البرنامج الجهوي للتكوين للإدارة الجهوية للصحة.



وأكدت رئيسة مصلحة التجهيز والبناءات بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، جيهان سيك سالم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أهمية إعداد المؤسسة الصحية للمثال المديري الخاص بها وفقا للمنشور عدد 2 لسنة 2016 والمتعلق بوجوبية إعداد كلّ مؤسسة صحية للمثال المديري الخاص بها والذي يوضح مختلف مراحل التوسع الممكنة، مشيرة إلى أنّه لابدّ في مرحلة أولى من إعداد المثال المديري والبرنامج الوظيفي لكل قسم من الأقسام، مع الأخذ بعين الإعتبار مساحة الأرض وغيرها والتخطيط على مدى 20 سنة قادمة.

ويتوفّر حاليا مثال مديري فقط بكل من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجهوي الحاج علي صوّة بقصر هلال، أما بقية المستشفيات فبصدد إعداد أمثلتها المديرية، حسب ذات المصدر.



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ويتمحور اليوم التكويني الثاني غدا 13 جوان الجاري حول إعداد البرنامج الوظيفي للمشاريع الصحية، ويوم الجمعة 14 جوان الجاري حول الصيانة الدورية للبناءات بالمؤسسات الصحية، باعتبار أنّ المؤسسات الصحية في حاجة إلى صيانة دورية، ولا بدّ لكل مؤسسة من الالتزام بهذه الصيانة نظرا لوجود اعتماد مخصّص للصيانة في ميزانية كلّ مؤسسة صحية، إلّا أنّه لا يقع القيام بالصيانة الدورية ما يؤدي أحيانا إلى هدم كامل البناية كمراكز الصحة الأساسية.

وأعتبرت جيهان سيك سالم أنّ الجميع معني بالصيانة من ذلك الممرض الذي لا بد له في حال لاحظ ما يتطلب الصيانة إعلام إدارته بذلك.

ويندرج هذا التكوين ضمن سعي الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير إلى مزيد تطوير الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية، وتحقيق الجودة على مستوى أداء الموارد البشرية لمختلف الأسلاك الإدارية والطبية وشبه الطبية، حسب رئيسة مصلحة التجهيز والبناءات بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، مشيرة إلى أنّه نادرا ما يقع تنظيم دورات تكوينية في المحاور السالف ذكرها.