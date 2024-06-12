اللجنة الوطنية الاولمبية تكشف عن تطبيقتها الجديدة (كنوت بيرفورم)

كشفت اللجنة الوطنية الاولمبية عن تطبيقتها الجديدة " كنوت للتميز - كنوت بيرفورم Cnot perform ) التي ستساعد على متابعة وتحسين اداء رياضيي النخبة بفضل الذكاء الاصطناعي.ولانجاز المشروع الذي يعد تحولا نوعيا في نظام عمل اللجنة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي تمت الاستفادة من معارف وخبرات فريق من الطلبة من جامعة خاصة .وستمكن هذه التطبيقة التي تم الاشتغال عليها قرابة ستة اشهراللجنة الوطنية الاولمبية من ولوج عهد الذكاء الاصطناعي الرياضي ولتصبح اللجنة منخرطة في التحولات الذكية في عالم الرياضة بما يساعدها على ربح الوقت في انجاز برامجها وتحقيق النجاعة في اعداد الرياضيين وفق مواصفات علمية عالمية.