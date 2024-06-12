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نمصية تؤكد لنائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية عزم تونس على احتواء الضغوطات المسلطة على المالية العمومية

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 17:24 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكدت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، خلال لقائها نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إيريك ماير، عزم تونس على العمل تدريجيا لاحتواء الضغوطات المسلطة على المالية العمومية وتحسين الوضعية الاقتصادية.

وشددت نمصية، خلال هذا اللقاء، الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقرّ الوزارة، على اصرار تونس تنفيذ عديد الإصلاحات ومقاومة الفساد وإرساء نظام جبائي عادل من خلال توسيع قاعدة الآداء وإدماج الإقتصاد الموازي لاستعادة الإستقرار الإقتصادي والمالي اضافة الى دفع الإستثمار وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة خاصة في مجال الإحاطة بالفئات الهشّة ومحدودة الدّخل.

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وبيّنت، وفق بلاغ لوزارة المالية، أنّ سياسة التعويل على الذّات هي خيار وطني تسعى تونس من خلاله إلى تكريس السيادة الوطنية والحدّ من عجز الميزانيّة والتقليص في حجم التداين العمومي الخارجي وإلى استعادة قدرتها على تحقيق انتعاشة اقتصاديّة مرتقبة واستعادة القطاعات الإنتاجية لحيويتها في الفترة القادمة.

وقدّمت نمصية، بالمناسبة، لمحة حول أهمّ المؤشرات التي تعكس صمود البلاد على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية للجائحة الصحية والصراعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية التي شهدها العالم وآثارها السلبية على الوضعية الاقتصادية والتوازنات المالية.


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