زغوان: تنظيم منتدى الشركات المستدامة حول استراتجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

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انتظمت، اليوم الأربعاء، بولاية زغوان، فعاليات منتدى الشركات المستدامة حول إستراتجية المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك ببادرة من معهد الدراسات العليا بتونس بالشراكة مع جمعية زغوان المستقبل، وبحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الصناعية والمصالح الإدارية بالجهة وثلة من الخبراء والمختصين.



وأكد المحاضرون، في تدخّلاتهم، على ضرورة انخراط المؤسسات في المسؤولية المجتمعية وفق إستراتجية تأخذ في الاعتبار الدور الاجتماعي والبيئي الواجب القيام به من خلال مساهماتها في تمويل البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والصحية، وبعض المشاريع ذات البعد الاجتماعي والبيئي نظرا لانعكاسات هذه الإستراتجية على ديمومة واستقرار المؤسسات.





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وذكر رئيس المرصد التونسي للخدمات المالية، عبداللطيف بن هدية، أن الشركات التونسية مدعوّة اليوم إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التغيرات العالمية الجيوإستراتجية في الجوانب التكنولوجية والمناخية والاجتماعية، وإلى مسايرة المعايير الدولية الجديدة التي فرضتها هذه التغيرات حتى تضمن سهولة الولوج إلى الأسواق العالمية والقيام بدورها الاجتماعي.

من جانبه، دعا والي زغوان، لدى إشرافه على هذا المنتدى، المشرفين على المؤسسات المنتصبة بالجهة إلى العمل على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية في محيطهم، وفي الأحياء والمدن المجاورة، وإلى ضرورة دعم مجهودات الدولة للنهوض بالفئات الهشة.