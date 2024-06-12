مدنين: تسجيل حالة غش واحدة بالطريقة التقليدية في آخر أيام الدورة الرئيسية للبكالوريا

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سجلت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين، في اليوم الاخير من الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024، حالة غش واحدة باعتماد الطريقة التقليدية، وذلك إثر التفطن لوثائق لدى مترشحة بشعبة العلوم التجريبية من معهد بن قردان، ليتم سحب الوثائق منها مع السماح لها باستكمال الاختبار، وفق المندوب الجهوي للتربية كمال بالزاوية.



وأوضح المندوب، في تصريح لصحفية "وات"، أنه تم اليوم أيضا رفع شكاية ضدّ إحدى المترشحات بعد ثبوت قيامها بعملية غش يوم أمس وتواصلها مع الوسط الخارجي عبر استعمال سماعات وهاتف جوال بمعهد سيدي مخلوف، وقد تم ايقافها عن المناظرة واتخاذ الاجراءات المستوجبة في شأنها.

واضاف أنه باحتساب الحالة المسجّلة اليوم يرتفع العدد الجملي لحالات الغش الى 9 حالات منذ انطلاق اختبارات البكالوريا الى جانب 3 شكايات رفعت الى الجهات القضائية، مشيرا الى أنّه تم تسجيل تراجع ملحوظ في حالات الغش هذه السنة مقارنة بالعام الفارط، حسب قوله.



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يذكر أن عدد المترشحين لاختبارات البكالوريا بولاية مدنين بلغ في هذه الدورة الرئيسية 5301 مترشحا ومترشحة مع تسجيل بعض الغيابات.

