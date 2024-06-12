وزيرة الأسرة في زيارة غير مُعلنة للمندوبيّة الجهويّة للأسرة بباجة: اتخاذ إجراءات للرفع من مؤشر إنجاز المشاريع والبرامج على مستوى الجهة

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أدّت وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، صباح اليوم الأربعاء، زيارة غير مُعلنة لمقرّ المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بباجة، حيث عقدت جلسة عمل، خٌصّصت لحلحلة المشاريع المعطّلة وعدد من الاشكاليات التي تؤثر على السير العادي للعمل بمصالح المندوبيّة والنظر في تقدّم تنفيذ برامج الوزارة ومشاريعها على مستوى الجهة والموجّهة لفائدة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السنّ.



وأعلنت الوزيرة خلال هذه الجلسة عن اتخاذ جملة من الاجراءات لتحسين قدرة الأداء والرفع من مؤشر إنجاز المشاريع والبرامج على مستوى الجهة، ومن بينها تعزيز الموارد البشرية صلب المندوبيّة وسدّ الشغورات في مختلف المصالح والخطط الوظيفيّة صلب المندوبيّة.





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ودعت إلى التسريع في إجراءات القيام بالاستشارة اللازمة لتوفير موارد رزق لقرابة 80 أسرة من ولاية باجة في إطار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وإلى مزيد التعريف ببرنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" واستقطاب أكبر عدد ممكن من النساء والفتيات من مختلف معتمديات للانتفاع بالبرنامج.



وتم التأكيد على التسريع في انطلاق نشاط فريقيْن متنقليْن لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السنّ بالبيت في أقرب الآجال، بالإضافة الى استكمال أشغال الروضة العموميّة بتيبار في شهر جويلية القادم وانطلاق نشاطها في مفتتح السنة التربويّة، والانطلاق في تحديد قائمات الأطفال الذين سينتفعون بخدمات المركب الجديد للطفولة باجة الشمالية في بداية السنة التربوية القادمة.



كما دعت الوزيرة الإدارة العامة للمصالح المشتركة إلى تحديد قائمة في الشغورات على مستوى مختلف المندوبيات وإعادة توزيع الموارد البشرية وحوكمتها وفق مبدأ ضرورة العمل للرفع من مؤشر إنجاز المشاريع بصدد الإنجاز وتجويد الخدمات المسداة وتقريبها للمواطن



