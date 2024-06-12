اتحاد تطاوين ممنوع من الانتداب بسبب السنيغالي دياو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tataouinesport.jpg width=100 align=left border=0>

قضت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء بمنع اللإتحاد الرياضي بتطاوين من الانتداب لحين خلاص اللاعب عزيز دياو، الذي تقدم محاميه بشكاية في الغرض حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للفريق.



وكان الاتحاد الرياضي بتطاوين، الذي يعيش أزمة مالية خانقة، وقع إشعاره سابقا بشكايات أخرى من لاعبين آخرين، وكلها تنتظر الآجال للتفاعل قبل المنع.





...



يذكر أنّ اللاعب السينغالي عزيز دياو، صاحب الـ 21 عاما، يشغل خطة قلب دفاع، وقد انضم الى اتحاد تطوين في 27 سبتمبر 2022 قادما من نادي غيدياواي السينغالي بعقد يستمر الى غاية 30 جوان 2025.