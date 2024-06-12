ندوة صحفية للاعلان عن برنامج المعرض الافريقي للطاقة ومعرض اللوجيستيك والنقل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/foirekram.jpg width=100 align=left border=0>

تم، الاربعاء، خلال ندوة صحفية بالعاصمة تقديم برنامج المعرض الافريقي للطاقة ومعرض اللوجيستيك والنقل .



وقالت المشرفة على التنظيم، بسمة حمايدي، ان الدورة التاسعة من معرض النفط والغاز ومعرض اللوجيستيك والنقل، المزمع تنظيمهما من 25 الى 28 جوان 2024، ستشهد مشاركة 220 شركة مقابل 120 شركة سنة 2022.





...



وأضافت أن المعرض كان يقتصر على تقديم مؤتمر علمي، فقط، وسيشهد امتدادا في انشطته ليشمل تقديم ورقات علمية اضافة الى تنظيم ورشات ستخصص لمسائل نقل المواد الخطرة والتأمين فضلا عن تنظيم لقاءات بين المشاركين وخبراء في المجال من عدة من دول.



واشارت الى ان 40 بالمائة من المؤسسات المشاركة هي اجنبية. ويتعلّق الأمر بمؤسسات من السعودية والصين والهند والامارات والجزائر، وأيضا، من ايطاليا وفرنسا ومصر وتركيا ونيجريا والسنغال وانغولا في ما تستحوذ المؤسسات اللليبية على القسط الاكبر من المشاركين (حوالي 50 بالمائة).



ولفتت الى ان شركات النقل واللوجستيك كانت في السابق تشارك في "المعرض الافريقي للطاقة غير اننا ارتأينا هذه السنة تخصيص معرض لفائدتهم ينظم بالتوازي".

وحول المحاور الاساسية للمعرض افادت حمايدي أنّه يتعلق بالهيدروجين الاخضر والحد من الكربون اضافة الى التكنولوجيا والطاقة والبيئة.

ولفتت الى ان تونس هي من الدول التّي توفر الخدمات المتعلّقة بالطاقة اكثر منها دولة منتجة. وتوقعت من تنظيم المعرض فتح شراكات جديدة واعادة الثقة للشركات التي غادرت تونس والشركات التونسية التّي ستنتصب في ليبيا.



من جهته اشار مدير مشروع لوجيستيكا، سامي بلحاج علي، إلى أنّ معرض النقل واللوجيستيك هو الاول من نوعه في تونس. واضاف انه بالنظر االى ارتباط القطاعين اقترحنا دمج قطاع النقل واللوجيستيك في المعرض الافريقي للطاقة وهو اقتراح لاقى القبول لدى اكبر شركات النقل البحري العالمية ملاحظا مشاركة الناقلات البحرية الثلاث الاولى على المستوى العالمي.



واوضح ان قطاع النقل واللوجيستيك هو اكبر مستهلك للطاقة لافتا الى ان المستثمرين الاجانب في هذا المجال لايقبلون على الاستثمار في تونس الا بعد التاكد من ملائمة الارضية للمعايير والمواصفات الدولية على مستوى الامان والمطابقة والتخزين.



بدوره شدد المسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، محبوب دريدر، على ان المجال مفتوح للشركات التونسية للاستثمار في ليبيا، خاصّة، في ظل عزوف الشركات الاجنبية عن الاستثمار أومغادرة هذا البلد. وشار إلى أن مجالات البنية التحتية والصيانة وصناعة انابيب نقل النفط والطاقات المتجددة، توفر فرص استثمار هامّة.



ودعا الشركات التونسية الناشطة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة للعودة للاستثمار في ليبيا والتوجه بالخصوص نحو الهيدروجين الاخضر، الذي سيكون له دور هام في احداث نقلة نوعية على مستوى التقنيات المتقدمة في مجال صناعة النفط والغاز في ليبيا وتونس وافريقيا عموما.